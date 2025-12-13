Consejo de Defensa Provincial activo en Villa Clara ante inundaciones en varios municipios

Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de Villa Clara, se incorporó esta tarde a las labores de aseguramiento de la población tras interrumpir su participación en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dada la prioridad de atender a las comunidades afectadas y los damnificados por las inundaciones en el territorio, aseguró a la ACN.

A su llegada al terreno, la dirigente convocó de inmediato una reunión del CDP para evaluar la evolución de la difícil situación provocada por las intensas lluvias, y se interesó de forma especial por la evacuación del poblado de Viana, seriamente afectado.

Morfa González dio instrucciones precisas de que «nadie podía quedar atrás, pues es imperativo preservar la vida humana y salvaguardar todas las pertenencias posibles».

Las acciones de protección cubren 150 viviendas y 680 personas; de ellas, 20 se encuentran protegidas en albergues (incluyendo tres menores y cinco adultos mayores de 65 años), mientras el resto se resguarda en casas de familiares y amigos, explicó Yaima Horruitiner Borges, vicepresidenta de la Comisión Municipal de Protección del municipio Sagua la Grande.

En la reunión de coordinación también participaron expertos del Ministerio del Interior (Minint) y del Cuerpo de Bomberos de la provincia, y se definieron misiones para la evacuación de las últimas personas que permanecían en hogares con peligros potenciales, dijo.

Confirmó, además, que el Minint designó oficiales para custodiar las pertenencias de los evacuados; a la vez que las fuerzas y medios de la Cruz Roja se movilizaron en apoyo a la operación.

Aunque hay intermitencia con las lluvias, se espera un incremento de las precipitaciones durante la noche; por ello, ya se está entregando alimento a las personas evacuadas y se llevan víveres hasta los lugares de las inundaciones, indicó Horruitiner Borges.

Asimismo, señaló que se preparan condiciones para ofrecer pan, croquetas, dulce, caldo caliente, arroz amarillo y otras comidas a los afectados, como parte del aseguramiento a la población durante el desarrollo de la contingencia.

Susely Morfa González, quien en ocasiones anteriores ha liderado visitas a terreno junto a la vicepresidenta del CDP, Milaxy Yanet Sánchez Armas, para evaluar daños y coordinar respuestas, mantiene desde esta tarde la supervisión directa de las operaciones.

Hospital municipal 9 de Abril mantiene servicios

Entretanto, trascendió que el hospital municipal 9 de Abril de Sagua la Grande mantiene activos todos sus servicios asistenciales, a pesar de que la planta baja del sótano se encuentra inundada como consecuencia de las intensas lluvias que afectan desde esta mañana a la provincia de Villa Clara.

Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud Pública en Villa Clara, declaró que, si bien la penetración del agua resulta de gran envergadura y se encuentran inactivas las áreas inferiores de servicio, el centro continúa funcionando y presta atención a sus pacientes.

Junto con un equipo de apoyo de Santa Clara, la directiva supervisa personalmente las labores que se realizan con motobombas para extraer el agua de las habitaciones implicadas, lo que también supuso la inhabilitación temporal de los ascensores.

El 9 de Abril, con capacidad de hasta 240 camas, se mantiene con energía eléctrica alternativa y, a pesar de las afectaciones en el área de la cocina, se garantiza la alimentación de los pacientes actualmente ingresados, aseguró Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial.

Como medida de contingencia, explicó Rodríguez Hernández, se han activado las salas de cuidados intensivos de emergencia de los municipios Quemado de Güines y Corralillo, espacios que ya se encuentran preparados para recibir y mantener la vitalidad de los enfermos que potencialmente debieran ser evacuados.

Las autoridades de Salud y la Defensa Civil mantienen una vigilancia constante sobre la evolución de la situación y coordinan los recursos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios médicos en todo el territorio afectado por las inundaciones.