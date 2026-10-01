Cuba y el trabajo constante por una mejor sociedad

«Para nosotros no tiene sentido el crecimiento económico si no tiene impacto en el desarrollo social; para nosotros no tiene sentido generar riqueza económica si no tiene un impacto y un apoyo a los programas sociales y, sobre todo, que la riqueza que construyamos se distribuya con un concepto de justicia social».

Fue esta tesis la línea maestra que marcó el reciente encuentro del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con representantes de organismos, organizaciones, asociaciones, líderes barriales y otros actores comunitarios vinculados a los ejes temáticos de las Transformaciones Económicas y Sociales, dirigidos a continuar garantizando la justicia social que ha caracterizado a la Revolución cubana desde su nacimiento y a la que nunca renunciará.

Es la justicia social, lo que hace socialistas a las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que está implementando el país, afirmó el Jefe de Estado, quien estuvo acompañado por los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y Teresa Amarelle Boue, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Participaron el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz; el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos, quien moderó el intercambio; y ministros de los diferentes organismos involucrados, entre otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.

Como uno de los componentes de las Transformaciones —enfatizó Díaz-Canel en el intercambio—, lo social, la justicia social, es lo que nos diferencia de las políticas de choque que se toman en el capitalismo, esas que adoptan los que nos agreden, los que nos bloquean, los que nos hacen un cerco energético. Sin embargo, aquí, a pesar de la situación que tenemos —reiteró—, “damos más oportunidades a lo social, defendemos más la inclusión, defendemos más la equidad y defendemos más las posibilidades para todos”.

LA COMUNIDAD COMO CENTRO DEL QUEHACER SOCIAL

El protagonismo del pueblo y sus organizaciones de base en la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales dentro de las comunidades, y el cumplimiento de la responsabilidad social de los actores económicos estatales y no estatales en ellas, fueron abordados por cerca de una veintena de participantes en el encuentro.

Rosa María Luaces Gutiérrez, presidenta del consejo popular Ampliación de Almendares, describió el trabajo mancomunado que realizan en esta localidad los delegados de circunscripciones, las trabajadoras y trabajadores sociales y los factores de la barriada para dar respuesta a los más disímiles problemas identificados, desde el pago a los jubilados hasta la atención al Sistema de Atención a la Familia (SAF).

Sobre este sistema, dos de cuyas instalaciones funcionan en este consejo popular, comentó lo positivo que ha sido que actores económicos no estatales apoyen el servicio, al igual que entidades de la agricultura, que abastecen con viandas, vegetales y otras ofertas que elevan la calidad de la alimentación de quienes reciben estas prestaciones.

Otra experiencia elogiada por quienes viven en esta zona de Playa es que varias empresas asumen la atención a quienes dedicaron su vida a ellas y ahora, jubilados, requieren la mano solidaria y el apoyo material de quienes estuvieron junto a ellos por muchos años y hasta les enseñaron sus oficios.

En Ampliación de Almendares también se incrementa el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, quienes son visitadas en sus casas para conocer su cotidianidad y necesidades.

Destacan, asimismo, embarazadas y madres que reciben apoyo de actores estatales y privados, como una adolescente de 16 años que aún amamanta a su bebé, pero ya tiene garantizada una plaza en un círculo infantil para su hijo y se incorporará a una mipyme, donde cursará entrenamiento y ocupará una plaza laboral.

Yanisley Martínez Acosta, directora del combinado deportivo de 70 y 9na, en el municipio Playa, narró cómo esa instalación, tras una inversión en el alumbrado, empezó a realizar una dinámica atlética a la que se han incorporado jóvenes con diferentes adicciones, quienes, a partir de la práctica del deporte y el esmero de los entrenadores, van abandonando esos hábitos y reincorporando conductas responsables.

Igual consideración merecen niñas, niños y adolescentes que viven en ámbitos familiares disfuncionales y que, a través del deporte, van cambiando sus maneras de ser, empeño en el que participan actores económicos que, incluso, para mitigar alguna desventaja social, entregan equipamiento, kimonos y hasta meriendas.

Caridad Reyes Peña, pensionada de la Seguridad Social, dirigente de bloque de la FMC y líder de un proyecto comunitario en Cayo Hueso, explicó cómo en esa populosa barriada las federadas realizan una labor que tiene como base la comunicación social, porque —aclara— «comunicar con amor» favorece el apoyo, la armonía y el bienestar en los vecindarios. Reyes Peña resaltó el protagonismo de las federadas, que desde Cayo Hueso van expandiendo la experiencia a otras comunidades de Centro Habana.

Carlos A. Iznaga Valdés, directivo del Grupo Empresarial GECOMEX, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, informó cómo las empresas del ramo están aportando, en cumplimiento de su responsabilidad social y a partir de sus utilidades, a la reparación y reanimación de hospitales, escuelas y otros centros sociales de Marianao y varios municipios de la capital.

Luis Miguel Morejón, presidente de la mipyme Hidrox S.U.R.L., del Cerro, habló sobre el trabajo que está desarrollando ese emprendimiento, nacido como un proyecto de desarrollo local (PDL) que tenía como base económica un servicio de lavado de autos y que en lo social asumió la limpieza e higienización de varias instalaciones de salud y el apoyo a centros educacionales del municipio.

Desde 2022, Hidrox S.U.R.L. se ocupa del suministro de algunos insumos que estas entidades sociales necesitan, a precios que desde entonces no se han recargado, sino que se cubren con la ampliación del negocio de lavado de autos que él gerencia.

En estrecha colaboración con el Consejo de Administración Municipal del Cerro, esta mipyme también apoya la alimentación de embarazadas que requieren esas ayudas y la atención a otras personas en situación de vulnerabilidad.

Adriana Romero, trabajadora social que se desempeña en el consejo popular Zamora-Coco Solo, de Marianao, ponderó la labor que está realizando aquí el grupo de atención a las políticas sociales, que ha permitido perfeccionar un trabajo que tuvo como principal inspirador al Comandante en Jefe y en cuyo centro siempre ha estado y estará la prevención.

Como parte de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, Adriana resaltó la posibilidad de encaminar los esfuerzos de estos grupos de trabajo de manera más orgánica, según las necesidades que se vayan detectando dentro de la comunidad.

Al igual que otros líderes de las asociaciones que agrupan en el país a personas con discapacidad, como la ANSOC, la ACLIFIM y la ACPDI, Jorge Luis Cala Ledesma, presidente de la ANCI, subrayó el impacto que ya están teniendo entre estas personas y asociaciones las políticas sociales de las Transformaciones y agradeció a la dirección del país que, como siempre, se atienda y apoye a las personas con determinadas discapacidades.

Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital, informó sobre las amplias potencialidades que abre la plataforma Soberanía para gestionar y garantizar la protección social, en este caso por vía digital.

Abundó en las prestaciones que ofrece el Centro de Gobierno Digital para la atención a personas en situación de vulnerabilidad, quienes pueden solicitar, a través de este, ayudas de diferente índole.

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MANO DEL DESARROLLO SOCIAL

Como parte de su sistema de trabajo para dar seguimiento a la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, el Presidente de la República hizo un recuento de los intercambios sostenidos en las últimas semanas con representantes de otros sectores sociales.

Recordó que las Transformaciones han seguido un proceso de discusión, primero con la militancia del Partido y de la Juventud, y ahora en los centros laborales y las comunidades, espacio donde juegan un papel fundamental las organizaciones barriales.

Sobre la importancia de la participación y el control popular en este proceso, Díaz-Canel subrayó que las instituciones vinculadas a los ejes temáticos sociales deben garantizar que la flexibilización económica que ahora se introduce no profundice desigualdades y que los cambios estructurales que se promueven vayan llegando a quienes más lo necesitan, porque —dijo— ese es el espíritu y la voluntad que defienden las Transformaciones.

En este ámbito —dijo—, debemos lograr que todos entiendan el papel que les toca y el aporte que tienen que dar en la defensa de los ejes temáticos vinculados a la justicia social; que ninguna institución se limite a su rol específico, sino que se integre a una matriz de relaciones con el resto para lograr realmente la justicia social. O sea —apuntó—, aquí la clave está en la articulación entre las diferentes instituciones a todos los niveles, desde el nivel nacional hasta la comunidad.

Al subrayar la relevancia de la coordinación entre las diferentes instituciones vinculadas a los ejes sociales, insistió también en que «el afán y el anhelo por la justicia social no puede ser solo una cuestión de discurso y de propósito».

Si no tenemos una economía que garantice la justicia social —argumentó—, esta no se materializará; por eso «es necesario que el desarrollo económico aporte a la justicia social y que la justicia social también arrastre el desarrollo económico y participe, porque la sociedad es la protagonista del desarrollo económico».

En el diálogo con representantes de organismos, organizaciones, asociaciones, líderes barriales y otros actores vinculados a los ejes sociales de las Transformaciones, el Presidente de la República desarrolló un grupo de conceptos que pueden servir de guía en el quehacer cotidiano de los factores del barrio.

Señaló, por ejemplo, que «la justicia social no se defiende con discursos; se defiende con instituciones que trabajen en función de la justicia social», para lo cual es necesario focalizarse en los más necesitados, quienes requieren una atención diferenciada.

Sobre los actores económicos, tanto estatales como no estatales, explicó que estos no se pueden ver solo como actores económicos, sino como actores sociales.

Y esto es algo —ejemplificó más adelante— que él mismo ha podido comprobar en sus encuentros anteriores, donde ha visto que «se está generando una solidaridad de los actores económicos con el pueblo del que forman parte, que va convirtiendo el concepto de responsabilidad social en un compromiso solidario con la sociedad».

En su reflexión sobre cómo trabajar para garantizar el contenido social de las Transformaciones, Díaz-Canel Bermúdez puntualizó que otro principio ineludible es que «la protección social debe ser accesible, no burocrática», al mismo tiempo que no debe prometerse nada que no pueda cumplirse por falta de recursos.

En otro momento del intercambio, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República calificó de muy estimulante este encuentro con actores sociales institucionales y comunitarios, quienes demostraron una vez más, dijo, que aquí, aunque vivamos bajo los signos del bloqueo prolongado y del cerco energético, vamos a seguir trabajando por tener una mejor sociedad.

Foto: Estudios Revolución

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