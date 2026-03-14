Reconocen a periodistas villaclareños en Jornada de la Prensa

✍🏻📸Dalia Reyes Perera/CMHW

El Comité Provincial del Partido y el Gobierno de Villa Clara distinguieron la labor de la prensa en el territorio. El reconocimiento, de manos de Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria aquí, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial.

La celebración del acto central provincial por el Día de la Prensa cubana tuvo lugar en el Museo de Artes Decorativas de la ciudad de Santa Clara.

Se sumaron al agasajo la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución entre otros organismos e instituciones.

Momento emotivo resultó la entrega a Oscar Salabarría del Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez por la obra del año en categoría Radio.

Se concedió el Premio Provincial “Roberto González Quesada” por la Obra de la Vida a Hilda Georgina Cárdenas Conyedo, colega de Telecubanacán y del sistema de cultura en este territorio.

También se entregaron los Premios Provinciales Ifraín Sacerio, en todas las categorías, a Oscar Salabarría, Alfredo Martirena Hernández, Mariley García Quintana y Yadán Crecencio Galañena León.

«Honramos a José Martí y la fundación del periódico Patria, «para juntar y amar y vivir en la pasión de la verdad», y a Fidel Castro en su Centenario, haciendo un Periodismo más honesto y ético», dijo Roxana Soto, presidenta de la Unión de Periodistas en Villa Clara.

La actividad fue amenizada con un elenco de lujo, solistas del Coro masculino Audinos regalaron melodías de amor, un verdadero regalo para el gremio.