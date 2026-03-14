Participan Díaz-Canel y miembros del Buró Político en Día Nacional de la Defensa

Como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este viernes el Estado Mayor del Ejército Occidental, donde fue informado sobre los planes para la Guerra de Todo el Pueblo.

Durante el recorrido por los objetivos militares –que tuvo lugar luego de su comparecencia desde el Palacio de la Revolución ante los medios de prensa para abordar la situación del país– lo acompañaron el primer ministro Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far) y del Interior, generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Álvarez Casas; así como el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor; todos miembros del Buró Político y del Consejo de Defensa Nacional.

Igualmente participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, ambos integrantes del Buró Político; y el jefe del Ejército Occidental, general de División Ernest Feijóo Eiró.