República Dominicana regresa a la semifinal del Clásico Mundial

Con los bates ardiendo como antorchas y un béisbol que baila con la alegría del Caribe, República Dominicana noqueó hoy 10-0 a Corea del Sur y recogió en el LoanDepot Park de Miami su boleto a las semifinales del VI Clásico Mundial de Béisbol.

Bajo la conducción del legendario Albert Pujols, los quisqueyanos volvieron a mostrar en la Ciudad del Sol uno de los arsenales ofensivos más temibles del torneo, mantuvieron su invicto y buscarán el domingo su pase a la final.

Un racimo de tres carreras en la segunda entrada, impulsado en parte por un doble de Junior Caminero y un sencillo de Fernando Tatis Jr. ante el abridor y a la postre derrotado Hyun Jin Ryu, dio a los caribeños una ventaja que ya no cedieron durante el resto del choque.

Un nuevo racimo de cuatro anotaciones en el tercer episodio, coronado por un doble remolcador de Vladimir Guerrero Jr., terminó por hacer humo las aspiraciones de los asiáticos, indefensos ante la artillería rival.

En definitiva, los dominicanos conectaron un total de nueve imparables en todo el partido, el último de ellos un cuadrangular de Austin Wells con dos almohadillas ocupadas que decretó el final por la vía de la misericordia.

Cristopher Sánchez se anotó el triunfo con una apertura de cinco capítulos inmaculados, donde recetó ocho ponches, permitió un par de incogibles y concedió una base por bolas.

Albert Abreu colgó dos argollas en la pizarra sin aceptar hits y con tres bateadores retirados por la vía de los strikes.

La victoria coloca a los dominicanos por tercera vez en las semifinales del torneo, un territorio que ya conocen desde la epopeya de 2013, cuando se coronaron con una campaña perfecta que todavía resuena en la memoria del béisbol mundial.

Ahora, con la pólvora de los maderos aún flotando en la noche de Miami, los quisqueyanos, convencidos de que cuando su ofensiva despierta el diamante se vuelve un carnaval, chocarán contra el ganador del partido entre Estados Unidos y Canadá.