Recibe Encrucijada Bandera 65 Aniversario de la ANAP

La Bandera que conmemora el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y que honra la unidad y el prestigio del campesinado cubano y de su agrupación, prosiguió su recorrido, el que se inició en julio del pasado año en Santiago de Cuba y que a su paso alcanza a la provincia de Villa Clara.

El estandarte arribó a Encrucijada proveniente del hermano municipio de Camajuaní y fue entregado a María Caridad Rodríguez Pedraza, presidenta municipal de la ANAP en Encrucijada por su homólogo de Camajuaní, Erleni García Pérez, quien destacó: “Hoy nos encontramos acá en Encrucijada, entregando este símbolo de consagración y labor ininterrumpida a la ANAP de este territorio, como un estímulo para que siga cosechando los éxitos que tiene en su historia y que la bandera continué su tránsito como ha venido sucediendo hasta ahora, a lo largo de todo el país”.

Por su parte la Presidenta de la Organización campesina en Encrucijada, al recibir la enseña, se refirió al compromiso que entraña su paso por la tierra de líderes campesinos históricos, que han consagrado su existencia al bienestar de las clases humildes y de su nación.

Un grupo de actividades celebró la entrega en diferentes unidades las que confirman sus metas y compromisos productivos para este 2026, en una jornada en que también se rindió homenaje a Feliz González Viego, líder del campesinado cubano.

Como parte de un programa, en que estuvo presente la máxima dirección del Partido y de la ANAP se realizó una visita al Museo Casa Natal “Abel Santamaría Cuadrado” y a la Cooperativa de Producción Agropecuaria “4 de Abril”, primera Unidad cañera en arrancar la zafra 2025-2026, en el municipio