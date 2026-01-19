Los acordes del Jazz Plaza sonarán en Santa Clara

✍🏻📸Oscar Salabarría/ CMHW

Santa Clara será escenario, del 25 de enero al 1 de febrero, del XLI Festival Internacional Jazz Plaza 2026, según trascendió en conferencia de prensa celebrada hoy en el Hotel Central de esta ciudad capital, donde se dieron a conocer todos los detalles organizativos del icónico evento cultural.

La edición 41 del Festival reunirá a destacados músicos y amantes del género en conciertos, y será espacio para encuentros entre generaciones, para talleres y actividades culturales; una cifra superior a los 220 artistas —confirmados hasta hoy— de unos 19 países, formarán parte de la programación.

El trompetista Yasek Manzano está entre los artistas que llegarán a Santa Clara en la presente edición. Imagen tomada de la página oficial del Festival en Facebook

Entre ellos, Roberto Fortún, la Orquesta Aragón, Toques del Río, Samin, Mikel Quartet, la Steel Band del Cobre, el Septeto Santiaguero, Síntesis, entre otros.

Entre las naciones que se esperan están Francia, España, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Lituania, Brasil, México, Colombia, Taiwán, Austria, Canadá, Grecia, y China.

De Suiza a Santa Clara: Chroma 4. Imagen tomada de la página oficial del Festival en Facebook.

Trascendió, igualmente, que el encuentro formará parte de la Alianza Internacional de Festivales de Artes de la Ruta de la Seda, gracias al apoyo de la Embajada de la República Popular China en la Mayor de las Antillas. El Jazz Plaza 2026 se consolida, de esa manera, como el más relevante encuentro del género en Cuba, al reunir cada año a figuras internacionales de renombre, junto a jóvenes talentos.