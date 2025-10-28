Raúl: ante el desafío de Melissa, el pueblo saldrá victorioso

El General de Ejército Raúl Castro Ruz participó esta noche en la videoconferencia dirigida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, con el Consejo de Defensa Nacional y las provincias que enfrentarán los impactos del huracán Melissa, precisaron los perfiles institucionales de la Presidencia en la red social Facebook.

Lea también: Evacuadas más de 735 mil personas en oriente por huracán Melissa

A través del general de brigada José Amado Ricardo Guerra, integrante del Buró Político del Partido y secretario del Consejo de Ministros, transmitió que se mantuvo al tanto de la evolución del fenómeno y de las medidas adoptadas, y continuará en ese seguimiento.

En el mensaje expresó satisfacción por la responsabilidad con que se trabajó y el nivel de preparación alcanzado, al tiempo que recordó la necesidad de mantener la máxima disciplina durante el paso del evento y en las fases posteriores.

Ricardo Guerra comunicó además el saludo de Raúl y su convicción de que, ante este nuevo desafío, el pueblo saldrá victorioso.

Díaz-Canel confirmó en el encuentro que chequearon con las provincias las medidas ante el paso de Melissa, donde suman más de 735 mil los evacuados, y aún se continúa trabajando.

«Será una noche muy difícil para toda Cuba, pero nos vamos a recuperar, siempre con la fe en la victoria que nos inculcaron Fidel y Raúl», expresó el Presidente.