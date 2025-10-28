Llamamiento de la CTC ante el paso de Melissa

MIS BRAZOS Y MI APORTE POR UN TRABAJADOR CUBANO. LLAMAMIENTO DE LA CTC ANTE EL PASO DEL HURACÁN MELISSA.

Una vez más unidad, solidaridad y voluntad son las palabras y acciones que la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos nacionales asumen tras el paso por el territorio oriental del potente huracán Melissa, con no pocos estragos materiales en muchos centros laborales y en la vida cotidiana de nuestros trabajadores.

Los brazos para salir a levantar postes caídos, arreglar puentes, descargar lo que quedó en los puertos y devolver la electricidad y vitalidad a muchos poblados y municipios, entre otras labores, están listos y dispuestos en los territorios no afectados, donde se sienten como suyos el golpe mortal de la naturaleza.

En cada sede municipal y provincial de la CTC y los sindicatos en todo el país podrá entregarse el aporte material que cada quien pueda extender a otro hermano.

Siempre ha sido así la reacción solidaria del movimiento sindical. Ahora solo lo ampliamos a la sociedad que quiera sumarse, pues somos clase obrera en el poder no solo para las consignas, sino también para compartir y superar momentos tan duros como este.

Fidel nos enseñó siempre que juntos llegamos más lejos y que la Revolución no deja a nadie desamparado. La Central de Trabajadores de Cuba, heredera del legado de Lázaro Peña, pulsa el corazón de sus afiliados y levanta sus brazos para la recuperación en el más breve plazo posible.

¡Y hacia allá vamos! ¡Viva la Revolución!

CENTRAL D ETRABAJADORES DE CUBA