Publica la Gaceta Oficial el Decreto‑Ley 113 y las nuevas normas sobre transacciones en divisas

La Gaceta Oficial de la República, en su edición número 89, publicó este jueves el Decreto‑Ley 113, referido a las transacciones en divisas dentro de la economía nacional.

Asimismo, se dieron a conocer las Resoluciones 140 (Bases generales para el sistema de gestión, control y asignación de las divisas de la economía nacional), 125 (Normas para la operatoria de cuentas bancarias denominadas en divisas) y 126 (Normas para la asignación de capacidad de acceso a la divisa).