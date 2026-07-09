Ante la actual contingencia energética que encarece las comunicaciones la instalación de un sistema fotovoltáico en el centro de telecomunicaciones de Quemado de Guines permite la mejora de este servicio en el norteño municipio.

El montaje de los 48 paneles en fase de prueba, en áreas del techo del policlínico municipal permitirá generar 3 kilowatt en horario de máxima incidencia solar con impacto positivo en el ahorro de combustible fósil y menos dependencia de los grupos electrógenos.

El montaje de los paneles solares forma parte de la estrategia de país en el uso de energía limpias y según precisó, Carlos Enrique Martín Gutiérrez Técnico en telemática, se realizan estudios para progresivamente llevar el servicio a las comunidades.