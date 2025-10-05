Presidente Díaz-Canel participó esta mañana en las labores de higienización de La Habana

En la mañana de este domingo, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se sumó activamente a las labores de higienización en diversos puntos de La Habana, acompañado por trabajadores del Palacio de la Revolución, del Comité Central del Partido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda.

La jornada forma parte de un esfuerzo nacional por mejorar las condiciones de limpieza, orden y salubridad en la capital, en respuesta a las preocupaciones de la población. El mandatario destacó el compromiso ciudadano y la importancia de la participación colectiva:

“Hay una convocatoria del país y la población se ha sumado. Ha actuado con un sentido de responsabilidad, sobre todo por la insatisfacción que tenían con lo que estábamos viviendo.”

Durante su recorrido, Díaz-Canel subrayó que este tipo de acciones no deben ser excepcionales, sino parte de una rutina diaria:

“Lo que hay es que combatir todos los días, todos los días uno tiene que proponerse qué hace bien por su ciudad, por su comunidad, por su familia, por todos nosotros.”

El presidente reconoció el ambiente positivo generado por la movilización, aunque también señaló que aún hay sectores que no se han incorporado al esfuerzo:

“Se ha movilizado una gran parte, pero algunos no han acudido y creen que otros son los que tienen que resolver el problema.”

Además de la higienización, se están realizando trabajos intensivos en el sistema eléctrico y en el abasto de agua, dos temas que preocupan profundamente a los habaneros. Díaz-Canel enfatizó que la sostenibilidad de estas acciones dependerá del compromiso colectivo:

“Lo vamos a sostener si todos trabajamos así”.

Finalmente, el mandatario expresó su confianza en que el ejemplo de La Habana se multiplique en todo el país: “Al final lo que se multiplica es el esfuerzo de las cubanas y los cubanos por el bienestar de todos.”

La jornada concluyó con un llamado a la sistematicidad, al sentido de pertenencia y a la superación constante como pilares para transformar el entorno urbano y comunitario.

En video, la noticia