Evocan en Villa Clara legado de Ernesto Che Guevara

✍️📷 Henry Omar Pérez/ACN

El complejo escultórico que guarda los restos de Ernesto Che Guevara acogió el homenaje del pueblo villaclareño al Guerrillero Heroico, en ocasión de un nuevo aniversario de su caída en combate en Bolivia.

Presidieron la ceremonia Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de esa organización en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial, junto a representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y las organizaciones políticas y de masas.

La ceremonia incluyó también el tradicional cambio de flores en el Memorial, está vez los niños fueron los protagonistas de tan solemne acto.

En el Mausoleo del Frente Las Villas, jóvenes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos realizaron la guardia de honor. Luego, los asistentes depositaron flores ante la llama eterna que honra a los 140 combatientes cuyos restos descansan en ese sitio.

La pionera Camila Valdés expresó que conocer la trayectoria del Che la anima a esforzarse en los estudios y a ser solidaria con sus compañeros.

Marcos Estrada, también estudiante, dijo que participar en el homenaje le permite acercarse a la historia y comprender el valor del compromiso.

Elena González, madre de uno de los niños asistentes, destacó la importancia de conversar en familia sobre la vida de quienes lucharon por la independencia y transmitir esos valores a las nuevas generaciones.

Uno de los momentos de mayor solemnidad fue la colocación de rosas blancas en el nicho del Comandante de la Revolución Ramiro Valdez Menéndez, por las principales autoridades del territorio, gesto de respeto y homenaje a su memoria.

La jornada concluyó con el tributo de los presentes ante los espacios de memoria del complejo, donde el homenaje al Che y a los combatientes del Frente Las Villas reunió a autoridades, estudiantes y vecinos de Santa Clara.