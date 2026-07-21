Experto Independiente de Naciones Unidas inicia visita académica a Cuba

Tomado de Granma/

El experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Sr. George Katrougalos, comenzó hoy su visita académica a Cuba. Esta constituye la segunda ocasión en que visita nuestro país, tras su participación, en enero de 2025 en la Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo.

Durante su estancia, el experto independiente desarrollará un amplio programa de intercambios con instituciones nacionales y participará en un evento académico organizado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Universidad de La Habana y la Universidad de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García».

La visita constituye una nueva expresión de la cooperación que Cuba mantiene con los mecanismos universales y no discriminatorios de derechos humanos de las Naciones Unidas, en correspondencia con su compromiso con el diálogo respetuoso, el multilateralismo y la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.