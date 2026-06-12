Pioneros villaclareños protagonizan cambio de atributos

Al Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara llegó una representación de niños santaclareños para protagonizar el cambio de atributo que los convierte en pioneros José Martí.

Allí, acompañados por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara y sus familiares, los pequeños de la capital provincial rindieron merecido homenaje a Maceo y al Che, en el aniversario de sus natalicios este 14 de junio.

Igualmente, el homenaje para quien la vocación de educar es precepto de vida y de sueños, al profesor Jorge Alonso Díaz, jefe del grupo metodológico de la Organización de Pioneros José Martí en Santa Clara, el premio los Zapaticos de Rosa como símbolo de dedicación y amor.

En el acto, un grupo de jóvenes también recibió el carnet que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, en medio de un difícil contexto en el cual las nuevas generaciones ratificaron su respaldo a nuestra Revolución.

Foto: Oscar Salabarria