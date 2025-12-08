Nueva Primera Secretaria del Partido en Encrucijada

El Pleno del Comité Municipal del Partido en el municipio de Encrucijada aprobó la promoción de la compañera Idalsis Fabre Machado como primera secretaria en el territorio, en lugar de Taymí Pérez Fernández, quien se le será asignada otra responsabilidad en el Partido.

Fabre Machado, de 41 años de edad, graduada de nivel superior (Licenciada en Sociología) y Doctora en Sociología, cursó el entrenamiento para las reservas de cuadros políticos en la Facultad del PCC Carlos Baliño. Posee una trayectoria ascendente dentro de la organización partidista y en la administración, se desempeñó como profesora y Decana de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Pasa al trabajo profesional del PCC en el año 2023 como coordinadora política, y, posteriormente, es promovida a la estructura auxiliar del Comité Provincial en el cargo de funcionaria, para atender la Educación Superior, la Ciencia y Trabajo y Seguridad Social.

El Pleno del Comité Municipal del Partido reconoció la experiencia, sencillez y años de entrega de la compañera Taymí en este territorio.

El Pleno fue presidido por la compañera Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara.