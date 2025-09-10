Nota informativa de la Dirección Provincial de Educación en Villa Clara

✍🏻 Lisandra Borges CMHW

A partir de la caída del Sistema Eléctrico Nacional, la Dirección Provincial de Educación mantiene comunicación constante con los directores municipales y de los centros provinciales del territorio para tomar decisiones respecto a temas cruciales como la alimentación, el alumbrado y el abasto de agua en las escuelas. «La alimentación para los estudiantes internos está asegurada.

También hemos estado monitoreando las alternativas para el alumbrado de las escuelas internas en el horario de la tarde noche», explicó.

Respecto al abasto del agua, Herrera Alfonso refirió que el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) “Ernesto Che Guevara” solicitó una pipa con el preciado líquido para concluir la cocción de los alimentos.

En el resto de los centros y municipios, los directores de los territorios han estado al tanto de la situación y han tomado medidas. La directora general de Educación dijo que si se sostiene la situación energética mañana se tomarán otras decisiones. «En el día de hoy sí se mantiene todo normalmente», concluyó.