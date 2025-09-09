Rescatar la historia desde sus monumentos

✍🏻Yiliainelys Valdés

Como parte del plan de trabajo del Gobierno Provincial del Poder Popular en Villa Clara y el programa de atención a la provincia, chequeó Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en el territorio villaclareño, el estado actual de dos centros históricos de la ciudad de Santa Clara: el tren Blindado y la Plaza de la Revolución.

En el caso del museo Sitio a la acción, descarrilamiento y toma del tren Blindado, Morfa González destacó que las reparaciones deben ser integrales y de calidad. No solo se trata de pintar o arreglar fachadas, sino de rescatar la esencia del lugar, mejorar sus espacios verdes y garantizar un mantenimiento constante que convierta este monumento en un lugar emblemático y acogedor para visitantes y lugareños.

Posteriormente, la Primera Secretaria visitó el Conjunto Escultórico Ernesto Che Guevara, y expuso a las autoridades provinciales los avances logrados en el programa de trabajo Villa Clara con Todos. Asimismo, detalló las próximas acciones que se implementarán para restaurar y embellecer este santuario nacional que será objeto de una intervención profunda en los próximos días.