Monitorean estado de embalses y lluvias en Villa Clara

Alacranes, uno de los principales embalses del municipio villaclareño de Sagua la Grande, se encuentra a poco más de la mitad de su capacidad de almacenamiento, por lo que actualmente no representa un peligro para la zona a pesar de las intensas lluvias que desde hoy afectan al territorio.

No obstante, las autoridades de la provincia monitorean de cerca el comportamiento de los canales de trasvase y el volumen de las precipitaciones, como parte de las medidas preventivas para proteger a la población.

Lizardo González Saavedra, delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la central geografía, declaró a la ACN que la presa se encuentra al 68.2 por ciento de su llenado, lo que indica una ocupación aproximada de 240 millones de metros cúbicos (m³) de agua de los 352 millones que puede contener.

Aunque Alacranes no representa un riesgo ahora mismo, puesto que todavía puede recibir 112 millones de m³, el tramo del canal magistral Alacranes-Pavón, que va desde la presa hasta el pueblo de Viana, presenta la mayor posibilidad de peligro, debido a que hacia allí escurren los vertimientos de los campos de caña y sembrados aledaños, comentó.

Hasta las 8:00 horas de la mañana de este sábado, los pluviómetros registraron acumulados significativos en las zonas afectadas: 156 milímetros (mm) en Sitiecito, 91.8 mm en el embalse Alacranes y 54 mm en la estación meteorológica de Sagua la Grande, explicó el máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara.

Informó, además, que las condiciones continuarán favorables para que las precipitaciones persistan y se extiendan en las próximas horas.

El pronóstico indica, dijo, que tras una disminución en la madrugada y la mañana del domingo, las lluvias volverán a incrementarse por la tarde en los municipios ya afectados, aunque con menor intensidad que las registradas hoy, y se prevé que en horas de la noche se desplacen hacia los municipios del nordeste provincial.