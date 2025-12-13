Cargando ahora
Dúo cubano a semifinales de torneo Norceca en voli playero

1213 voli playero norceca e1765666091227

El dúo playero de Cuba de Damián Gómez y Eblis Veranes avanzó hoy a la semifinal de la Etapa Final y undécima parada del Tour Norceca, al derrotar 2-0 y 2-1 a los de Islas Vírgenes y México, en ese orden, con escenario en las arenas e Juan Dolió, República Dominicana.

Según el sitio www.norceca.net, Gómez y Veranes cerraron la fase de grupos, por el D, con dos victorias y un revés, balance positivo que completaron este sábado, cuando superaron al binomio de Islas Vírgenes, Mayer-Penberthy, quienes abandonaron la cancha por lesión de uno de los jugadores.

Ya en cuartos de final y en la jornada de la tarde, los cubanos dispusieron de los mexicanos Inés Antonio Vargas Lares y Carlos Andrés Ayala, con tanteadores de 21-18, 18-21 y 15-12), en 50 minutos de juego sobre la cancha, y ahora esperan por el rival de este domingo en la semifinal.

Este viernes debutaron con revés de 0-2 ante la dupla de Canadá, pero después derrotaron 2-1 a la de Estados Unidos, respectivamente.

La segunda pareja de Cuba abrió perdiendo frente al dúo canadiense de Schachter-Pickett, con parciales de 16-21 y 18-21, en 42 minutos de accionar sobre la cancha.

Pero en su segunda salida, superaron al estadounidense de Cory-Bradford, con tanteadores de 21-17, 17-21 y 15-10, en 50 minutos.

El domingo, además de la semifinal, se disputarán las preseas de bronce y oro, en ese orden.

Importante será lograr preseas para las parejas participantes, pero aún más lograr un puesto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, cita multideportiva que contará con un mínimo de 12 equipos por género.

En total se inscribieron en el certamen 16 equipos masculinos y femeninos de 17 países.

Gómez y Veranes llegaron a República Dominicana con la medalla de plata de la parada de Punta Cana y las de bronce de Guadalajara y Varadero.

Entre los dúos masculinos sobresalen también el integrado por los mexicanos Inés Vargas y Carlos Andrés Ayala, quienes aparecen entre los favoritos luego de conseguir el oro en Puerto Cortés, la plata en Surinam y el bronce tanto en Punta Cana como en la anterior parada en Juan Dolio.

Además, ganaron una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-21 este año en Puebla.

Por Estados Unidos resaltan Cory y Bradford, campeones en Guadalajara, mientras que por Canadá destaca el experimentado Schachter, junto a Pickett, medallistas de bronce en el Torneo de Clasificación Norceca para el Campeonato Mundial de 2025.

(Con información de la Agencia Cubana de Noticias)

