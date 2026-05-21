Medios chinos de comunicación exponen hostilidad de EEUU contra Cuba

Tomado de Prensa Latina/

Una amplia repercusión en los medios de comunicación chinos tuvo hoy la denuncia del gobierno cubano, tras la acusación del departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder Raúl Castro.

La agencia de noticias Xinhua, China Daily, el Diario del Pueblo (órgano oficial del Partido Comunista de China), CGTN, The Paper, entre otros, dedicaron varios artículos a analizar la escalada de Washington contra la isla, el impacto de las sanciones y el bloqueo del país norteño sobre la población, así como la presentación de cargos contra el líder revolucionario.

También divulgaron la respuesta de denuncia del gobierno cubano, entrevistaron a expertos que en su mayoría analizaron estos acontecimientos como parte de la Doctrina Monroe y de intereses electorales debido a la proximidad de los comicios de medio término en Estados Unidos.

Asimismo, la Cancillería china expresó este jueves su firme oposición a las presiones externas y amenazas de fuerza ejercidas contra Cuba, a propósito de las acusaciones de Washington contra Raúl Castro.

A una pregunta de Prensa Latina, el portavoz Guo Jiakun señaló que las sanciones y las medidas coercitivas sin base en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU carecen de legitimidad.

Asimismo, afirmó que Beijing se opone al abuso de procedimientos judiciales utilizados como herramienta de presión política contra otros países.

China también rechazó cualquier intento de aumentar las presiones sobre Cuba bajo distintos pretextos.

El portavoz llamó a Estados Unidos a abandonar la política de sanciones y cesar las amenazas de fuerza contra la nación caribeña.

La parte china subrayó además su respaldo a Cuba en la defensa de la soberanía nacional, la dignidad del país y el rechazo a las injerencias externas.

El Gobierno de Cuba emitió la víspera una declaración en la que repudia la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución.

El texto señala que Estados Unidos «carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción» y califica la acusación de «acto despreciable e infame de provocación política», basado en la manipulación del incidente de febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, que violaba repetidamente el espacio aéreo cubano.

Para las autoridades en la isla, la acusación busca justificar medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo energético, y amenazas de agresión armada contra el pueblo cubano.