Enviará España nueva carga de ayuda solidaria a Cuba

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) anunció que enviará a Cuba una carga de ayuda humanitaria, con alimentos, artículos de higiene y placas fotovoltaicas.

Este paquete de asistencia se complementará con la activación del Convenio de Emergencia con Cruz Roja Española, para el suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos en sitios médicos, en colaboración con la Cruz Roja Cubana, informó hoy la agencia Prensa Latina.

En medio de una grave situación en Cuba, por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, la Aecid entregará los kits a pequeñas cooperativas locales en la isla, para apoyar la producción local.

Mientras, entre 15 y 20 placas fotovoltaicas se destinarán a apuntalar las necesidades energéticas de escuelas o centros de mayores, con un beneficio estimado para 20 mil personas.

Anteriormente, el Gobierno español anunció ayuda a la mayor de las Antillas, por valor de un millón de euros para apoyar la respuesta de organismos internacionales en materia de alimentación y productos sanitarios de primera necesidad.

El comunicado de la Aecid alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria en Cuba y en particular, refirió que diversos organismos internacionales señalaron que la escasez de combustible y energía redujo el funcionamiento de infraestructuras críticas.