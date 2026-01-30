Marcadas condiciones invernales e inundaciones costeras en la costa norte occidental

AVISO ESPECIAL No. 1

Una masa de aire seca y fría persiste sobre el archipiélago cubano, principalmente en las regiones occidental y central, donde se han mantenido las condiciones invernales durante los últimos días. En las próximas horas un nuevo frente frío avanzará al este sobre el golfo de México, llegando a la región occidental del país al final de la mañana y primeras horas de la tarde de mañana sábado 31.

Durante el paso del sistema frontal, se incrementarán las áreas de nublados con chubascos y lluvias, las que se extenderán al resto del territorio nacional con el desplazamiento de la zona frontal hacia el este. Detrás del frente frío transita una nueva masa de aire seca y muy fría, de origen ártico, que se moverá por el continente y llegará al Caribe, reforzando las condiciones invernales ya existentes en el archipiélago cubano; generando así madrugadas notablemente frías con temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados Celsius, principalmente en las regiones occidental y central. Los días serán también muy fríos con temperaturas máximas entre 15 y 18 grados Celsius y hasta 20 grados Celsius en la región oriental.

Tras la llegada del frente frío, los vientos girarán al Noroeste en la región occidental con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y rachas superiores, con olas entre 3 y 4 metros de altura. Desde la tarde del sábado 31 hasta la tarde del domingo 1, se producirán fuertes marejadas con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa norte occidental, incluyendo el malecón habanero.

Un nuevo aviso especial se emitirá de ser necesario.

Centro de Pronósticos.