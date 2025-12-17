Maduro alerta a Secretario General de la ONU sobre la escalada de amenazas del Gobierno de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvo este miércoles 17 de diciembre una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. El mandatario venezolano alertó sobre la “escalada de amenazas” por parte del Gobierno de Estados Unidos que pone en riesgo la estabilidad de la región.

El eje central del contacto se basó en recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y del asesor Stephen Miller. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil, Maduro denunció que la Administración norteamericana afirmó públicamente que los recursos naturales y el territorio de Venezuela “les pertenecen”, exigiendo que sean devueltos.

“Estas expresiones de carácter colonial deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas por constituir una amenaza directa a la soberanía”, subrayó el Jefe de Estado venezolano durante el contacto.

Adicionalmente, el Gobierno venezolano expuso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acciones concretas que vulneran el derecho internacional, entre las que destacan el recrudecimiento del asedio diplomático y financiero.

También se subrayan los actos de “piratería moderna”, citando específicamente el asalto a un buque cargado con crudo venezolano y la intensificación de narrativas que, de acuerdo con Caracas, buscan justificar una intervención militar.

La respuesta del organismo internacional

Por su parte, António Guterres mantuvo una postura de mediación y apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Secretario General enfatizó que un conflicto armado en América Latina sería “estéril” y tendría consecuencias devastadoras para la estabilidad del Caribe.

Guterres expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela se comprometió a monitorear la situación para evitar una escalada bélica, llevar el abordaje del caso al Consejo de Seguridad de la ONU y promover el diálogo como única vía para la solución pacífica de controversias.

La conversación concluyó con la ratificación de Venezuela de mantener una “diplomacia de paz” frente a la “diplomacia de la barbarie” de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes 16 de diciembre un bloqueo total a “buques petroleros sancionados” con destino a Venezuela, intensificando la presión contra el Gobierno y revelando una estrategia de cambio de Gobierno.

El anuncio de Trump llega tras la incautación por fuerzas estadounidenses de un buque petrolero frente a la costa venezolana la semana pasada, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

