Brasil celebra primera vuelta de unas elecciones marcada por la polarización

Las elecciones brasileñas celebran hoy su primera vuelta marcada por un empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, según la última encuesta Datafolha, divulgada este sábado.

El estudio muestra a Lula (Partido de los Trabajadores) con 45 por ciento de los votos válidos, frente a 42 por ciento para Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, una diferencia dentro del margen de error y que mantiene abierta la definición en las urnas.

La encuesta Datafolha anterior, publicada hace solo dos días, mostró al mandatario con 45 por ciento y el senador 40 por ciento de los votos válidos, que excluyen los sufragios blancos y nulos y, en el caso de las encuestas, también dejan fuera a los electores que se declaran indecisos.

Muy por detrás de los dos principales aspirantes aparecen Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, con cuatro por ciento de los votos válidos; Renan Santos, de Misión, y Augusto Cury, de Avante, con tres por ciento cada uno, mientras Romeu Zema, de Nuevo, alcanza uno por ciento.

Para ganar en la primera vuelta de mañana, un candidato necesita obtener más de la mitad de los votos válidos; si nadie alcanza esa cifra, los dos mejor posicionados volverán a medirse en el balotaje del 25 de octubre.

El escenario también presenta una contienda estrecha para esa eventual segunda vuelta, de cara a la cual Lula reúne 47 por ciento de los votos totales, frente a 46 por ciento de Flávio, resultado considerado empate dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Los resultados de esta última encuesta reflejan un panorama similar al que han mostrado otros sondeos en las semanas pasadas, lo que lleva a la prensa brasileña a hablar de uno de los enfrentamientos más reñido desde el inicio de la redemocratización en el país en 1985.

El sondeo, encomendado por Folha de S.Paulo y TV Globo, reunió cuatro mil seis entrevistas realizadas el viernes y sábado en 122 municipios del país.

Con 158,7 millones de electores habilitados, la abstención constituye otro factor que deja incertidumbre sobre el desenlace de los comicios, después de que en 2022 superara ligeramente el 20 por ciento.

(Tomado de PL)

Las lluvias en todo el país marcan la jornada electoral brasileña

La jornada electoral en Brasil transcurre este domingo bajo pronóstico de lluvias en todas las regiones del país, con alertas meteorológicas de distintos niveles y un aviso rojo por tormentas severas en amplias zonas del estado de Paraná.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), el oeste paranaense concentra las condiciones más adversas, con previsión de fuertes lluvias, ráfagas de viento y granizo en ciudades como Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Cascavel, Maringá y Londrina.

En otras áreas de Paraná, incluida Curitiba, rige un aviso naranja por peligro de tormentas, al igual que en el oeste de Santa Catarina.

La situación meteorológica llevó a la Defensa Civil a recomendar que, ante inundaciones, la población busque lugares elevados, evite atravesar áreas anegadas y no estacione vehículos debajo de árboles o postes.

En la región Centro-Oeste también se esperan lluvias y tormentas, con alertas en áreas de Mato Grosso, Goiás, el Distrito Federal y Mato Grosso do Sul.

Para el Sudeste, el Inmet mantiene un aviso amarillo de peligro potencial para zonas de Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo.

La previsión contempla lluvias en varias áreas durante el día, mientras que el Nordeste tendrá condiciones más estables en buena parte de su territorio, aunque persisten alertas en sectores de Maranhão, Piauí y Bahía.

En el Norte predominan las nubes, con posibilidad de lluvias aisladas y avisos de peligro potencial en partes de Tocantins, Pará, Rondônia y Amazonas, mientras las temperaturas continuarán elevadas, con máximas previstas de hasta 37 grados en Boa Vista.

Ante las condiciones meteorológicas, el Tribunal Superior Electoral mantiene un monitoreo permanente mediante la Sala Nacional de Situación Climática y contempla medidas de contingencia, entre ellas locales de votación de reserva y rutas alternativas para garantizar el desarrollo de los comicios.

Lula ejerce derecho al voto y promete reforma al poder judicial

Foto: EFE.

El presidente brasileño y candidato a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en las elecciones que tienen lugar en ese país suramericano. Lula acudió a sufragar una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo. Lo acompañaron el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y otros referentes de la izquierda como Marina Silva, Simone Tebet e Fernando Haddad.

Tras votar, el jefe de Estado ofreció declaraciones a los medios acreditados. Se refirió a la importancia de São Paulo en la contienda electoral y a los sondeos previos a la votación. Dijo que la única encuesta válida será la que arrojarán los resultados, en la tarde de este domingo. Veremos qué modelo de Brasil escogerá nuestro pueblo, agregó.

Adelantó que, si resulta electo, promoverá una reforma en el Poder Judicial que ayude a reformar políticamente el país. Recordó que el futuro de Brasil está indisolublemente ligado a la educación, en formar a los jóvenes para encarar la revolución digital. No solo exportaremos materias primas, sobre todo las procesaremos aquí, en Brasil, enfatizó.

Al salir del recinto, el Presidente brasileño tuvo que romper el protocolo y saludar a centenares de personas que aguardaban para saludarlo. En las inmediaciones del centro de votación había miles de votantes que aguardaban a sufragar.