Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela
Al amanecer de este jueves, arribó la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber.
En la pista del Aeropuerto Internacional José Martí, el silencio marcó el primer homenaje póstumo a los 32 cubanos caídos durante el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela.
Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el Areopuerto José Martí.CubaHonra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela.
La ceremonia militar es breve y sobria. Basta la formación, los rostros contenidos y ese instante en que el país reconoce a quienes regresan para siempre, arropados en su bandera.
Con las primeras luces del alba el pueblo también los espera. A ambos lados de la Avenida Rancho Boyeros se han reunido cientos de cubanos, que rendirán honores a sus compatriotas, mientras los féretros transitan hacia el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
