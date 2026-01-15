Cuba honra a sus héroes (+ Cobertura Especial)

LOS RESTOS DE LOS HERMANOS CAÍDOS YA ESTÁN EN EL MINFAR

La caravana que traslada las urnas con los restos de los 32 combatientes cubanos caídos en defensa de la Patria bolivariana, en la madrugada del pasado 3 de enero, llegó a la sede del Minfar, para recibir el homenaje que el pueblo de Cuba les ofrendará en las próximas horas.

—————————————————————————————————————————

Mientras, en las calles de La Habana, el pueblo capitalino hace suyo el dolor de las familias de los héroes caídos en la agresión imperialista. Pareciera que toda la Isla está allí, rindiendo solamente tributo a quienes cayeron en lucha desigual y feroz, en cumplimiento de misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

……………………………………………………………………………………………………………

PRESIDE GENERAL DE EJÉRCITO RAÚL CASTRO RUZ PRIMER HOMENAJE A LOS HÉROES CAÍDOS EN EL AREOPUERTO JOSÉ MARTÍ

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el Areopuerto José Martí.Cuba honra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela.

Foto: Estudios Revolución

Una nueva luz que nos refuerza, enardece y compromete

«En esta mañana solemne la Patria se duele y se eleva. Nos reunimos para recibir en nuestro suelo, a hermanos que cayeron lejos de su casa, pero no de su deber», afirmó el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro del Interior, en el primer homenaje a los 32 combatientes caídos en la defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Tras el arribo de los mártires, Álvarez Casas significó que al acoger sus restos mortales renovamos ante ellos el juramento de lealtad a la Patria, a la unidad de los pueblos de América Latina, y afirmamos desde el primer instante, con la claridad que exige la historia, «no los recibimos con resignación lo hacemos con profundo orgullo y eterno compromiso».

«Sabemos y el pueblo de Cuba lo ha aprendido en las pruebas más duras que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa», afirmó.

«No regresan a nosotros como sombras, por el contrario, son una nueva luz que nos refuerza enardece y compromete.

«Regresan cubiertos por la bandera, y esa bandera no representa una ausencia, consagra una presencia eterna, traen consigo el ejemplo imperecedero de la entrega, el valor, la fidelidad a los más nobles ideales del hombre.

«Cuando cruzaron mar y cielo para cumplir su misión sabían que no regresar era una posibilidad, pero firmemente convencidos de que no traicionarían jamás a este pueblo que, siguiendo el ejemplo de sus Héroes aprendió a compartir su suerte con los demás.

Tras la ceremonia militar comienza el trasaldo de las honras fúnebres hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se realizará el homenaje póstumo con participación del pueblo a partir de las 10 am.

Foto: Ricardo López Hevia

……………………………………………………………………………………………………………

(En este enlace está disponible la transmisión en vivo del homenaje a los héroes caídos: https://teveo.cu/live/video/AKDdWvMTYzfsfnNJ )

————————————————————————————————————————–

YA ESTÁN EN LA PATRIA LOS RESTOS MORTALES DE NUESTROS HÉROES

Al amanecer de este jueves, arribó la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber. El pueblo de Cuba les rendirá homenaje, hoy en La Habana y mañana en las demás provincias y municipios, informó el Canal Caribe.

………………………………………………………………………………….

INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

La Habana, 14 de enero de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz»