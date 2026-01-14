Celebraron en el municipio de Quemado de Güines acto central por el Día del Trabajador Eléctrico

El municipio de Quemado de Güines, por sus resultados estables en el año que recién concluyó, resultó acreedor de la sede del acto central por el Día del Trabajador Eléctrico. La celebración, efectuada en el Complejo Cinematográfico Renacimiento, estuvo presidida por Dilky Ponce Expósito Miembro del Buró Provincial del Partido, directivos de la Empresa Eléctrica Villa Clara y trabajadores destacados.

En la ceremonia que regaló un espectáculo de lujo con el arte danzario del proyecto Baby Academia, se hizo latente el compromiso de los trabajadores del sector y en representación de los colectivos de la provincia, Carlos Hamed Benavídez, director Comercial de la empresa villaclareña, hizo extensivo el reconocimiento a la UEB Quemado, sede de la celebración, y destacó la valía y compromiso de la familia de los trabajadores eléctricos para los cuales no existen imposibles.

En la jornada se reconocieron a un grupo de trabajadores con la distinción Ñico López por la permanencia ininterrumpida por 20 años y más en el sector, y además se entregó la condición Hombres seguros a un grupo de trabajadores eléctricos. De igual forma, por la inventiva y rigor técnico, representantes del sector recibieron el certificado que los acredita como Hombres seguros, mientras las unidades de base de los municipios Sagua la Grande, Cifuentes, Manicaragua y Quemado de Güines, resultaron territorios destacados de la provincia.

Al dirigirse a los trabajadores eléctricos, Yaimara Ramos González, secretaria General del Sindicato de Energía y Minas, felicitó a los eléctricos villaclareños que cierran un año con cero accidentes fatales entre otros indicadores positivos, y los exhortó a ser fieles al legado Fidel en el marco de su centenario.