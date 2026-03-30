Jornada de trabajo voluntario en Villa Clara

✍🏻📸 Anisbel Luis Reyes/CMHW

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Villa Clara realizó el fin de semana (28 y 29 de marzo) una jornada de trabajo voluntario en el organopónico La Riviera, de Santa Clara, como parte de las actividades en saludo al Día Internacional de los Trabajadores y al 22 Congreso de la organización.

La iniciativa reunió a presidentes de sindicatos provinciales y miembros del secretariado de la CTC, quienes se sumaron a labores de producción y limpieza en beneficio de la comunidad.

Maglin del Sol Martínez, secretaria de la CTC en Villa Clara, explicó que «la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos en Villa Clara hemos decidido que, en el marco de la jornada por el Primero de Mayo, momento propicio para rechazar las políticas del gobierno de los Estados Unidos, realizar jornadas de trabajo voluntario en aquellas prioridades que el país también ha dado y la organización en saludo al 22 Congreso obrero». La dirigente señaló que, además de la producción de alimentos, se desarrollaron acciones de higienización en hospitales, centros psiquiátricos y psicopedagógicos de la provincia.

La presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en Villa Clara, Liudmila Domínguez Rodríguez, destacó que «los innovadores villaclareños fuimos convocados por la central de trabajadores al trabajo voluntario en saludo al Primero de Mayo y al 22 Congreso de la CTC. Además, estamos cumpliendo 50 años en el centenario del Comandante Fidel Castro Ruz y estamos en las tareas por el Primero de Mayo realizando soluciones en la provincia».

Por su parte, Nelsy María Rodríguez Lamadrid, miembro del secretariado del sindicato de Civiles de la Defensa, afirmó que «los trabajadores civiles se encuentran convocados por la CTC en la jornada de trabajo voluntario en saludo al 22 Congreso y al Primero de Mayo. Una vez más ratificamos nuestro compromiso con la Revolución; los trabajos voluntarios son parte de apoyar el proceso revolucionario, lo hemos realizado en la producción de alimentos, en la siembra y también en la limpieza del hospital Arnaldo Milián».

En la misma línea, Yiliana Gómez Mesa, miembro del secretariado de la CTC provincial, expresó que «hoy, en convocatoria masiva desde la Central de Trabajadores de Cuba, nos encontramos todos los cuadros sindicales aquí en el organopónico La Riviera, dando nuestro aporte a la producción de alimentos. A la vez, trabajadores villaclareños se encuentran también dando su aporte en los seis hospitales de la provincia en la higienización de cada una de las salas y áreas».

Finalmente, Mariví González Lara, también miembro del secretariado de la CTC provincial, subrayó que «en esta jornada por el Primero de Mayo todos los trabajadores de Villa Clara hemos estado en labores voluntarias, brindando nuestro apoyo a las unidades de servicio, específicamente en hospitales, policlínicos, centros de educación y psicopedagógicos. Nos encontramos en este organopónico de la ciudad en función de la producción de alimentos y continuaremos haciendo esfuerzos en saludo a nuestro Primero de Mayo, una fecha tan importante para todos los trabajadores de este país».

Con estas acciones, el movimiento obrero villaclareño reafirma su compromiso con la producción de alimentos, la higienización de instituciones sociales y el fortalecimiento de la unidad sindical, en vísperas de la celebración del Primero de Mayo y del 22 Congreso de la CTC.