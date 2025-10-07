IPVCE Ernesto Guevara: la escuela de muchos

Este 8 de octubre el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Comandante Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, celebra 49 años.

La escuela de muchos, la Ciudad Escolar, la Vocacional, ese lugar donde llegaron aquellos primeros niños recién salidos de sexto grado en 1976 para comenzar a construir su futuro, para juntos, también crecer.

Seis años de convivencia que luego se convertirían en tres con el cambio de estructura del centro, que significan, para muchísimas generaciones de espirituanos, cienfuegueros y más tarde solo villaclareños, regados por cualquier confín de este mundo y de esta isla, simplemente, los mejores tiempos de su vida.

De sus pasillos inmensos y sus grandes plazas- que impresionaban en los primeros días durante los cuales pensamos perdernos en las rutas luego aprendidas de memoria entre el albergue, el aula, la biblioteca, el laboratorio o el comedor-, han salido científicos, profesores, médicos, periodistas, bioquímicos, pero, ante todo, hombres y mujeres educados por un inigualable colectivo de profes en los principios de la hermandad, el compañerismo y la solidaridad.

Ni en los más complejos tiempos del Periodo Especial el IPVCE dejó de abrir sus puertas, y aún frente a carencias económicas enormes, allí se siguió fundando y amando.

Con casi medio siglo de historia, haber estudiado en sus aulas significa el orgullo inigualable de decirlo en todo escenario donde se mencione su nombre; para muchos tradición familiar sagrada de padres a hijos que, a pesar de conocerla en tiempos diferentes, conservan de ella el mismo amor e igual agradecimiento.

Sin ser aquella escuela de 1976, cuando miles de muchachos colmaban sus espacios, lo cierto es que hoy, en pleno siglo XXI, todavía su nombre es sinónimo de resultados inigualables en concursos, eventos, olimpiadas, cantera de inteligencia y de futuro.