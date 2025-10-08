Santa Clara sigue Por la Ruta del Che

A 58 años de su caída en Bolivia, este 8 de octubre los villaclareños amanecen otra vez Por la Ruta del Che, para reiterar su compromiso con los ideales del líder, del hombre sobrevenido símbolo, mito, leyenda.

Los primeros rayos del sol llegarán nuevamente en el sagrado Altar de la Patria en el que descansan sus restos, donde los más pequeños recibirán su atributo que los convierte en pioneros y jurarán, como generaciones anteriores, ser como él, en principios de honestidad, de entrega, de patriotismo.

En una jornada marcada por el respeto, la tradicional marcha de los estudiantes universitarios romperá el silencio de la tarde con un recorrido que comienza tradicionalmente en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, la misma a la que el Comandante Guevara llamó a pintarse de negro, de mulato y de obrero, esa que le otorgó el título de Doctor Honoris Causa para reconocer la valía de un hombre que primero la convirtió en su Comandancia para luego alcanzar el triunfo definitivo desde Santa Clara.

Al Tatu del Congo, al viejo Ramón, al padre de Aleidita, de Celia, de Ernesto y de Camilo, le rendirá n también merecido tributo estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, del IPVCE que lleva su nombre como escudo y bandera, y el pueblo santaclareño que lo recuerda descarrilando un tren blindado o rindiendo, con la fuerza de su presencia, un siniestro cuartel militar en los últimos días de diciembre de 1958, para traernos la victoria definitiva.