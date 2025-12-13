 Inundaciones se intensifican en Villa Clara

✍🏻📸 Henry Omar Pérez/ ACN

Las fuertes lluvias continúan golpeando Cifuentes, Villa Clara (13 DIC 2025). El Consejo de Defensa Provincial (CDP) sigue activo frente a la compleja situación:

➡️ Nuevas Afectaciones: ¡15 viviendas impactadas, con 3 pérdidas totales en Cifuentes!

➡️ Comunidades Aisladas: Sitio Grande y Mariana incomunicadas

➡️ Vías Cortadas: El acceso a Sagua la Grande (entre Mariana y Sitio Grande) está intransitable, usando vehículos todoterreno para llegar.

➡️ Río Sagua Desbordado: Ha sobrepasado el puente en Sagua la Grande, dividiendo el territorio.

Milaxy Yanet Sánchez Armas (vicepresidenta del CDP) informa que el desbordamiento fluvial sigue en ascenso por la confluencia de dos ríos.

