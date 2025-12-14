Continúa evaluación de comunidades villaclareñas inundadas

✍🏻 Roxana Soto del Sol

📸 Henry Omar Pérez

Las máximas autoridades de Villa Clara regresarán hoy al terreno para continuar evaluando los daños ocasionados por las intensas lluvias que afectaron este sábado a los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes, donde aún existen comunidades incomunicadas.

Producto a la ruptura de puentes permanecen aisladas las localidades de Larrondo y Mariana Grajales, esta última con cerca de dos mil habitantes, según reportes oficiales del Consejo de Defensa Provincial (CDP).

En Sagua la Grande 17 personas se mantienen en centros de evacuación y 689 se encuentran acogidas en hogares de familiares o amigos, mientras en Cifuentes más de 200 residentes están en similar situación.

Hasta altas horas de la noche continuaron las labores de drenaje con equipamiento especializado en el Hospital Mártires del 9 de Abril, de Sagua la Grande, institución también afectada por la fuertes lluvias.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del CDP, confirmó que hoy retornarán a las zonas impactadas para apoyar a las personas cuyas propiedades y pertenencias quedaron sepultadas bajo las aguas.

Según Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, las precipitaciones del sábado resultaron intensas, con registros de 156 milímetros (mm) en Sitiecito, 91,8 mm en el embalse Alacranes y 54 mm en la ciudad de Sagua la Grande.

Al cierre de la jornada sabatina, la presa Alacranes se mantenía al 68,2 por ciento de su capacidad, sin representar peligro inmediato, aunque el tramo del canal magistral Alacranes-Pavón hacia el poblado de Viana presenta vulnerabilidad por los copiosos escurrimientos.