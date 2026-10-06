Refuerza Villa Clara parque automotor para servicios necrológicos

✍️Romana Soto

📷Henry Omar Pérez

Villa Clara refuerza su parque automotor destinado a los servicios necrológicos con la incorporación de nuevos vehículos y la recuperación de equipos, una estrategia que permite contar hoy con más de 20 carros estables diarios y avanzar hacia una atención más rápida, oportuna y digna para las familias del territorio.

Alexis Acosta Pérez, subdirector de transporte de Necrología Provincial, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la provincia llegó a tener 35 equipos, pero por años de explotación y el mal estado de las vías, solo entre seis y 10 se mantenían operativos, cifra insuficiente para un territorio tan extenso como Villa Clara, con municipios alejados como Corralillo o zonas.

Gracias al trabajo con actores estatales y no estatales, precisó el directivo, hoy la empresa cuenta con una mejor situación y prevé la recuperación a corto plazo de, al menos, siete vehículos más, lo que dejaría alrededor de 30 unidades disponibles para el servicio, con la meta de avanzar hacia la excelencia.

A la par de este proceso, iniciado desde 2025, hace tres meses se han incorporado a la central geografía seis carros eléctricos distribuidos en las localidades de Sagua la Grande, Camajuaní, Placetas y Santa Clara, los cuales cinco ya se encuentra en explotación, comentó.

Asimismo, se añaden otros cinco vehículos —un panel fúnebre y cuatro especializados, todos de combustión diésel— para operaciones en Sagua la Grande, Caibarién, Santo Domingo y Santa Clara, donde quedará el panel, destinado a traslados interprovinciales o de larga distancia por su mayor capacidad.

Nilka Ramos Méndez, directora provincial de Necrología, destacó la ayuda desinteresada de proyectos de desarrollo local como Soluciones Automotriz, Gomate y REMAI, que han donado piezas y mano de obra para la recuperación de los equipos, así como de un costoso cable multipar para la funeraria Las Villas.

Según Juan Carlos Ferriol Navarro, titular de la Dirección Provincial de Transporte en Villa Clara, los carros eléctricos fúnebres, de la marca GMC, fueron adquiridos a través del Fondo de Desarrollo del Transporte como parte de una estrategia del propio ministerio para reponer equipos con muchos años de explotación y muy deteriorados.

Estos vehículos, detalló, forman parte de un nuevo sistema de trabajo en que la Empresa de Transporte ofrecerá servicios de necrología tanto intermunicipales como interprovinciales, con el objetivo de solucionar uno de los mayores problemas, pues los carros están diseñados para medianas y largas distancias, son nuevos y de alto confort.

Actualmente, la plantilla de choferes de la Dirección Provincial de Servicios Necrológios se encuentra cubierta, ahora el desafío resulta el cuidado de los vehículos y el compromiso de seguir mejorando en una labor de alta sensibilidad y compromiso con las familias villaclareñas.