Inaugura Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Parque Solar en Villa Clara 

Desde el Parque Solar de Calabazar de Sagua, en el municipio de Encrucijada, el segundo de estos grandes emplazamientos de generación de energía limpia de Villa Clara, ya tributa otros 21.8 MW al Sistema Electroenergético Nacional.

La ceremonia inaugural, celebrada en la tarde de este viernes, estuvo presidida por el vice primer ministro de la República de Cuba y Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el Ministro de Energía y Minas, Vicente la O Levy, junto a las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio.

El espacio fue el momento oportuno para reconocer la labor de, quienes de sol a sol y en muy difíciles condiciones, no detuvieron nunca el trabajo para entregar en tiempo esta obra.

Este emplazamiento forma parte del proyecto de cooperación del gobierno chino con Cuba, con el objetivo de mejorar la generación eléctrica en el país a partir de fuentes renovables de energía.