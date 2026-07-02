Celebran día del Historiador Cubano

Este 1 de julio los historiadores villaclareños se dieron cita en el museo provincial de la ciudad de Santa Clara para celebrar su día nacional y recordar la figura histórica del comandante Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

El evento resultó propicio para reconocer el trabajo de aquellos historiadores que han contribuido significativamente a la preservación y difusión del patrimonio histórico de Villa Clara.Asimismo, la filial villaclareña de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) entregó el reconocimiento «Manuel García Garófalo» al museologo Andy Guerra Rodríguez y reconoció el quehacer de las secciones de bases de Placetas, Caibarién y el museo provincial de historia durante el presente año.