Desarrollan talleres de Animación en el Cine Camilo Cienfuegos

Aunque desde el pasado año hubo un antecedente de trabajo en Talleres de Animación en este verano el Centro de Cines de Villa Clara convocó al Taller Santa Clara Aníma.

Iniciativa del Cine Club Cubanacán en coordinación con el Centro de Cines de Villa Clara, es la convocatoria de Santa Clara Aníma, taller con los interesados de las escuelas más cercanas al Cine Camilo Cienfuegos, locación donde suceden estas prácticas interactivas.

Estos talleres permiten desarrollar múltiples habilidades tanto en los niños como en sus familiares.

Aprenden jugando. Dibujan. Ven y debaten películas, hasta incertar sus obras en exhibición.

Exitoso Taller Santa Clara Aníma es opcional de este verano a través del centro de cines.