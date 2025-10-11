Homenaje a Félix González Viego en Encrucija

En Encrucijada se efectúa una jornada de actividades en homenaje a la memoria de Félix González Viego, en el aniversario 64 de su natalicio.

Félix, hijo ilustre de este pueblo, economista, primer secretario del Comité Municipal del Partido en Encrucijada, durante varios años Presidente del Comité nacional de la ANAP y Miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, quien cumpliría 64 años de vida.

La jornada, que consta de conversatorios, dedicatorias de actividades con presencia de los agricultores en las escuelas y centros de trabajo, se extenderá por varios días e incluyó la peregrinación hasta las tumba del líder campesino en el cementerio local, la que fue encabezada por la máxima dirección del Partido, el Poder Popular y la ANAP en el municipio, junto a una representación de los hombres de la tierra, directores de organizaciones políticas y de masas, amigos y conocidos del líder de la organización agraria cubana, los que se trasladaron en comitiva.

En el lugar donde yacen los restos de Félix, se colocó una ofrenda floral para recordar la memoria de aquel que se destacó por su sencillez, solidaridad con los más necesitados y la consagración a las tareas encomendadas, entre ellas la referida a la producción de alimentos.

María Caridad Márquez Pedraza, presidenta de la ANAP en Encrucijada, al referirse al líder agrario, destacó que el mayor homenaje que puede hacerse a su memoria es trabajar por la consecución de los ideales a los que consagró su vida.