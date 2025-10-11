Asume industria de Villa Clara elaboración de partes y piezas para centrales termoeléctricas

✍🏻Freddy Pérez Cabrera/Grandma

Una pieza imprescindible para el funcionamiento de la termoeléctrica Ernesto Che Guevara, de Santa Cruz del Norte, fue elaborada en la UEB Fábrica de Calderas Jesús Menéndez, una experiencia que será extendida en beneficio de otras unidades del país.

A decir de Yasmany Obregón García, director de la entidad, única de su tipo en el país, el trabajo incluyó el corte y doblado de las tuberías, además de otros servicios de maquinado, para lo cual contaron con el apoyo de técnicos chinos y una brigada de Nuevitas, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE).

A partir de la buena calidad de los trabajos realizados, la dirección del país decidió que la prestigiosa industria villaclareña también acometiera la fabricación de recalentadores destinados a la Unidad Cinco, de la termoeléctrica 10 de Octubre, de Nuevitas, proceso que se iniciará en los próximos días, aseguró el directivo.

En negociación también se encuentra la fabricación de partes y piezas que contribuirían a garantizar el éxito del mantenimiento planificado para fines de año en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor del país.

La labor de la Jesús Menéndez, entidad perteneciente al grupo AzCuba, forma parte del encadenamiento que en estos momentos llevan a cabo varias de las principales industrias cubanas, con el objetivo de apoyar el restablecimiento de las capacidades de generación de las principales unidades con que cuenta la Unión Eléctrica.

A la par de estas producciones, la fábrica de calderas de Sagua la Grande labora desde hace varios meses en la producción de componentes destinados a los centrales que harán zafra en la venidera contienda.

También continúan los trabajos de confección de una caldera que prestará servicios en el central Panchito Gómez Toro, con una capacidad de 110 toneladas de vapor, además de la elaboración de varios componentes como economizadores y otros equipos tecnológicos para el mantenimiento de la refinería de Cienfuegos.