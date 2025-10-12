Higienización y saneamiento ambiental para mayor bienestar en Quemado de Güines

Una jornada de higienización y saneamiento en áreas de la Zanja de Quinta Avenida y las del Consejo popular El Perejil, principales arterias fluviales que atraviesan el municipio de Quemado de Güines y provocan en gran medida las inundaciones en las zonas bajas, fue protagonizada este fin de semana por autoridades locales, cuadros, directivos y trabajadores, además de la participación comunitaria.

La jornada de trabajo que se enfocó en reducir los riesgos ambientales y lograr la higienización, es una acción que llama a sumar a todos, en tiempos donde se hace más urgente contrarrestar el alza de enfermedades y arbovirosis transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti en el territorio.

Un buen ejemplo lo daba Luis Giraldo Sánchez, vecino del consejo popular Perejil , que se incorporaba a la chapea de la Zanja frente a su vivienda que está ubicada en una de las zonas más vulnerables del municipio.

Las labores también se hicieron extensivas a las comunidades del municipio quemadense.