Todo listo en Villa Clara para el inicio del nuevo curso escolar

✍️📷Dalia Reyes Perera/CMHW

Todo está listo para iniciar el curso escolar en Villa Clara, en condiciones diferentes y muy difíciles por la compleja situación del país, sin embargo, se garantizan con dedicación, esfuerzo y mucho amor, las condiciones mínimas indispensables para continuar la formación de las nuevas generaciones.

Así lo aseguró la Doctora en Ciencias Yamilet Herrera Alfonso, Directora del Sectorial Provincial de Educación en Villa Clara, quien ratificó que los 696 centros, de ellos 33 internos, abrirán sus puertas a partir de este primero de septiembre en el territorio central.

Finalmente aseveró: “Va a ser un curso escolar excepcional, en condiciones diferentes, pero con el mismo amor que siempre los maestros le dan a los estudiantes; todos los centros recibirán a los niños y adolescentes, a las comunidades, y con mucha dignidad y justicia social, porque todos los niños van a tener sus escuelas abiertas”.