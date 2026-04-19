Girón es hoy: es la lucha y la victoria

Primero, la voz de “firmes”. Luego, las notas del Himno Nacional; y para rasgar el frescor de la mañana de este domingo 19 de abril, el Toque de Silencio en una ceremonia de homenaje a lo heroico: allí, en la amplia placa donde están grabados los nombres de los mártires de Playa Girón, a solo metros del Museo, quedaron colocadas flores blancas; la primera, de manos del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En ese, el espacio geográfico de la provincia de Matanzas -donde Cuba hiciera posible la primera gran derrota del imperialismo en América-, tuvo lugar, este 19, el Acto por el aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón. Fue momento para recordar que el 19 de abril de 1961 el país amaneció con sus hijos en pie de lucha; y que en menos de 72 horas las fuerzas revolucionarias -representadas en las milicias obreras, campesinas y estudiantiles, en el Ejército Rebelde, en artilleros, policías, soldados, pilotos, tanquistas y médicos-, con Fidel al frente, derrotaron la invasión mercenaria.

Aquel episodio extraordinario fue recordado este domingo con justo énfasis, en un momento que también contó con la presencia de los miembros del Buró Político Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República; con el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; así como con el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) jefe del Estado Mayor General.

Se encontraban presentes, además, dirigentes del Partido Comunista, del Estado, el Gobierno, de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de las Organizaciones de Masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), las FAR, y el Ministerio del Interior (Minint). Junto al pueblo cenaguero, estaban allí las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia de Matanzas. Y sin haber dejado atrás las emociones del V Coloquio Internacional Patria, estaban presentes protagonistas de esa importante cita solidaria.

Desde los momentos iniciales, la jornada se hizo acompañar de hermosas propuestas artísticas: Se escucharon los acordes de la canción Fusil contra fusil, de Silvio Rodríguez, interpretada por el trovador Silvio Alejandro Rodríguez; y subieron al escenario el Conjunto Artístico Comunitario Korimakao, la Compañía de espectáculos Revoluttion, jóvenes de la Escuela Nacional de Danza, y el actor Denys Ramos.

Sumó su voz el Mayor de las FAR Yadian Daniel Medina, a nombre de las nuevas generaciones. Él habló de la gloria eterna que merecen nuestros héroes y mártires; hizo referencia al pueblo del cual es hijo -pueblo que «ratifica su determinación de ser libres e independientes»-; y amplificó la denuncia de que «el imperialismo se ha empecinado en destruir la Revolución por todas las vías».

Al comentar sobre la derrota que el imperio tuvo que sufrir en abril de 1961, Yadian reflexionó que algo no estuvo en los cálculos de los invasores: «La determinación de nuestro pueblo de defender su Revolución».

El joven habló sobre el bloqueo estadounidense, ahora empeñado, dijo, en impedir que llegue combustible a la Isla. Pero también recordó la épica resistencia de un pueblo que sabe muy bien lo que significaría perder su Revolución. Y entre otras ideas, compartió con todos la convicción fidelista de que un pueblo convertido en ejército no podrá ser derrotado jamás.

El poema Elegía de los zapaticos blancos, de Jesús Orta Ruíz (el Indio Naborí), fue interpretado por músicos del Conjunto Artístico Comunitario Korimakao. La conmovedora historia se entreveró con la obra Abdala, de José Martí, interpretada por el Grupo de Teatro Universitario de La Habana. Esa fue la antesala de las palabras de Elianis Martínez Pérez, joven maestra de primer grado en la escuela primaria Félix Edén Aguada, quien recordó a todos que, antes del Primero de Enero de 1959, la Ciénaga era un rincón olvidado.

Ella denunció los efectos dañinos del bloqueo imperial. El asedio, dijo, quiere que nos rindamos por hambre y cansancio. Desde su desvelo como maestra, recalcó que el imperio no ha renunciado a destruir la libertad y la independencia de Cuba; y que la mejor manera de agradecer toda la obra humanista de la Revolución, es estudiar y trabajar con rigor.

Sobre la misma tierra, allí donde la Isla logró la Victoria de 1961, cantaron dos cubanos talentosos: Nelson Valdés y Mayito Rivera, quienes interpretaron Te doy otra canción. Y otra vez la danza acompañó el momento.

A cargo del compañero Roberto Morales Ojeda estuvieron las palabras centrales del Acto por el aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón:

«Nuevamente Girón nos convoca. Un Girón que no fue sólo una batalla: fue la voluntad irrevocable del pueblo de que jamás se arrodillaría ante el poder imperial. Aquí, en abril de 1961, se selló con sangre y coraje la decisión de ser libres. Una victoria que es presente y un compromiso con el futuro», expresó el miembro del Buró Político. E hizo énfasis:

«Sesenta y cinco años han transcurrido desde que, en estas mismas arenas, mercenarios al servicio de la potencia más poderosa de la historia creyeran que podían aplastar en cuestión de horas a la naciente Revolución cubana».

Vinieron con la idea peregrina y de antemano condenada al fracaso, de que encontrarían un pueblo dividido y dispuesto a rendirse. Se equivocaron, obviaron, al igual que lo hacen hoy, nuestra convicción inequívoca de independencia o muerte. En menos de 72 horas, los invasores fueron derrotados».

La victoria de Playa Girón -recalcó Morales Ojeda- «fue la síntesis perfecta de dos fuerzas indisolubles: un pueblo convertido en milicia, y un líder con la visión de un gran estratega que supo encarnar la voluntad de lucha».

«Alrededor de 1.200 agresores fueron hechos prisioneros. Casi la totalidad de la fuerza mercenaria con capacidad de combate, sin incluir sus bajas mortales». El dirigente partidista significó que «Girón fue el momento en que la defensa de nuestra sagrada tierra se fundió con un proyecto social y una identidad colectiva. Aquel extraordinario triunfo, dijo, constituye una declaración permanente de dignidad nacional, una demostración de que Cuba está dispuesta a responder frente a cualquier agresión».

«En esos días de epopeya gloriosa quedó sellada, y así se reconoce simbólicamente, la unidad que dio el nacimiento al Partido Comunista de Cuba».

En otro momento de su discurso el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba afirmó que, «desde el comienzo de la Revolución, las transformaciones desarrolladas sustentan una política de justicia y constante preocupación por los problemas del pueblo. En los meses previos a la invasión, por primera vez la tierra pasaba a manos de sus verdaderos dueños con la Ley de Reforma Agraria; la salud se convertía en un derecho para todos; y se desarrollaba la Campaña de Alfabetización, el hecho cultural más trascendente de la historia revolucionaria, entre otras realizaciones».

«Toda esta obra en su conjunto desató el odio del imperialismo que llevaba meses, e incluso años, estudiando cómo destruir el peligroso ejemplo que para sus intereses representaba esta Patria».

En una relatoría de múltiples agresiones imperiales, Roberto Morales Ojeda denunció que «nos suprimieron los créditos; nos cerraron las puertas a la fuente de donde el país importaba el petróleo; nos privaron de la cuota azucarera; impusieron un bloqueo económico feroz; organizaron sabotajes, actos de piratería, bandas contrarrevolucionarias; trataron de asesinar en múltiples ocasiones a los líderes de la Revolución. Todo lo intentaron, y todo fracasó».

Sentimiento colectivo de la resistencia

«Las circunstancias actuales de nuestra cotidianidad son duras. Lo sabemos. Enfrentamos dificultades económicas, desafíos enormes, tensiones en los abastecimientos, limitaciones materiales -en su inmensa mayoría, como consecuencia del bloqueo-; pero no nos rendimos ante tales desafíos, por insuperables que puedan parecer algunos. La Revolución no se derrumba ni se derrumbará jamás», aseveró Roberto Morales Ojeda.

Esa voluntad -reflexionó el miembro del Buró Político- fue ratificada por más de «50 mil cubanas y cubanos en el patriótico acto el pasado 16 de abril, al conmemorar el 65 aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución, donde se convocó a un movimiento nacional e internacional que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba».

«Sabemos -recalcó- que el enemigo no renuncia a sus planes siniestros. El bloqueo económico, comercial y financiero se ha recrudecido, convertido ahora en un cerco energético inhumano que busca asfixiarnos. Las campañas mediáticas, la desinformación, las presiones diplomáticas, las amenazas, las sanciones, todo ese arsenal, se emplea hoy contra nosotros, con la misma saña e igual frustración que hace más de seis décadas».

«Ahora, como entonces, son la unidad y la firmeza los pilares que no pueden debilitarse. Es más clara que nunca la urgencia de vindicar a Cuba y reforzar las convicciones que defendemos. Esa es la esencia recogida en la Declaración del Gobierno Revolucionario Girón es hoy, y siempre, publicada en el periódico Granma este viernes, en respaldo a las palabras del Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba».

«Y es ese también el sentimiento colectivo de rechazo a las amenazas, y de defensa de nuestra soberanía, que se ha hecho patente, de forma contundente, en el llamamiento realizado por las organizaciones de la sociedad civil revolucionaria cubana, las cuales, junto a la Asociación Cubana de Naciones Unidas, han levantado su voz para que la solidaridad, el sentido de justicia, y las razones de Cuba, se multipliquen en todo el mundo».

El dirigente partidista convocó, con el legado de los combatientes de Girón, «desde hoy y durante los próximos días, a plasmar sus firmas en apoyo a este llamado que constituirá una muestra contundente de respaldo en contra del genocidio que significa el bloqueo, y el profundo deseo de nuestro pueblo de construir un futuro próspero y vivir en paz».

De la guerra que no queremos, pero que de producirse enfrentaremos con la convicción irrevocable de un pueblo convertido en enorme avispero contra el invasor” habló también Morales Ojeda, quien destacó: «Ratificamos el compromiso de seguir la obra que siempre ha identificado a la Revolución Cubana y que hoy también es palpable en este sitio».

Hacia el final de sus palabras, el miembro del Buró Político definió que «Girón no fue un combate más» y que, como afirmó Fidel, «fue la primera gran derrota del imperialismo en América y eso lo convirtió en un símbolo».

«Girón también es hoy, porque la victoria se construye cada día en la defensa de la patria, en el esfuerzo por superar la compleja situación electroenergética, trabajando en el incremento de las fuentes renovables de energía, en la producción de alimentos, elevando la calidad de los servicios, unido al enfrentamiento a los precios especulativos, las indisciplinas, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción».

«La batalla de hoy es por superar las dificultades, por la recuperación paulatina de la economía y por el perfeccionamiento del socialismo cubano. Y esa batalla, como la de Girón, la ganaremos con unidad, con conciencia, con creatividad y con trabajo. Cuba quiere la paz y promueve la paz, pero no conoce el miedo».

Morales Ojeda enfatizó que «la Revolución naciente, que en 1961 los imperialistas pretendieron aniquilar, no abogaba por la guerra, ni resultaba una amenaza para el pueblo estadounidense».

«Aun así, fue agredida, se defendió, y triunfó. Hoy, la Revolución sólida y humanista tampoco es una amenaza a la nación estadounidense, ni quiere la guerra. Pero al igual que entonces, sabremos defendernos convencidos de que también triunfaremos».

«Ante cualquier agresión, como en Girón, venceremos», resaltó el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Llegó entonces un momento especial: «La Victoria», canción de Sara González, fue interpretada por Annie Garcés. Entre danzas, de pie sobre un tanque de guerra y sosteniendo una vistosa bandera cubana, la joven conmovió a todos con su voz, en una propuesta artística de la cual emergían belleza y firmeza.

Como parte del Acto, este domingo en Playa Girón, cada cubana y cubano presentes estamparon nombres y apellidos en un anchuroso libro, y así comenzó el movimiento popular «Mi firma por la Patria», que se extenderá a toda la Isla como parte de las acciones de denuncia al bloqueo y a las medidas de cerco y asfixia económica contra el pueblo cubano.

Un detalle especial parecía estar uniendo aquellas horas de 1961 con el presente: entre la multitud estaba Nemesia, una mujer que vive y resiste, y que todos conocemos. Fue ella la niña que soñó con zapatos blancos, la que vivió el terror de la guerra en carne propia. Ella con sus sueños agujereados por las balas quedó inmortalizada en los versos del Indio Naborí, en la elegía a los zapaticos blancos. Y con ella, el poeta rindió tributo, para siempre, a la fortaleza de todo un pueblo.