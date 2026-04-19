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Villaclareños se unen contra el Bloqueo Económico de EE. UU. a Cuba

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En una muestra de unidad y compromiso, el pueblo villaclareño se reunió para firmar Por la Patria en contra del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Luego de un trabajo voluntario en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Pararrayos,  miembros de diversas instituciones y organizaciones de masas se unieron para expresar su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba.

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Durante la jornada, los villaclareños reafirmaron su apoyo a la soberanía de la Isla, destacando los efectos negativos que la política norteamericana ha tenido en la economía y el bienestar del pueblo cubano.

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Con esto, Villa Clara se suma a otras iniciativas en todo el país que buscan visibilizar el impacto del bloqueo y fortalecer el compromiso del pueblo cubano con su desarrollo y bienestar.

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