Festejó Quemado de Güines Día del Quemadense y la fundación del poblado

Con el tradicional toque de la Diana Mambisa despertaron los quemadenses este 26 de diciembre, rememorando el aniversario 127 de la entrada de las tropas insurrectas al poblado y el 358 de la fundación del municipio.

Con apego a una tradición que defiende la identidad, el pueblo quemadense se concentró en el sitio donde fue izada por primera vez la bandera tricolor . En sencillo acto de pueblo, presidido por Ana María Marí Machado, vicepresidenta del Parlamento Cubano y diputada por el municipio ,entre otras autoridades, la Asamblea Municipal del Poder Popular entregó la condición Hija Distinguida a la Doctora Aleida Casanova Ealo y a Martha Mederos Acosta, dos mujeres que han consagrado sus vidas al servicio de la sociedad con un compromiso inquebrantable con la obra de la Revolución.

La jornada donde también se celebró la 44 edición de la semana de la cultura y el Día del Quemadense, se realizó la premiación del concurso Delfín Sen Cedré, evento auspiciado por la Asociación de Quemadenses residentes en la Habana y se lanzó la convocatoria para la venidera edición con el título»Vigencia y Legado de Fidel en Quemado de Güines.».

En las palabras centrales del acto, Osmel Pérez Negrín, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, felicitó al pueblo quemadense y los exhortó a festejar el nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución enarbolando la unidad como bandera.