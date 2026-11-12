Felicita el General de Ejército Raúl Castro Ruz a los combatientes de la Brigada de la Frontera

La Habana, 9 de noviembre de 2026

“Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

A los combatientes de la Brigada de la Frontera

Con motivo del 65 aniversario de la fundación de la Brigada de la Frontera, los felicito por sus significativos resultados en estas décadas y les ratifico nuestra confianza en que continuarán con la misma firmeza y tenacidad defendiendo la Patria Socialista.

Corresponde a ustedes el altísimo honor de proteger la soberanía nacional en el límite con la base naval estadounidense en Guantánamo, que usurpa una porción del territorio nacional en contra de la voluntad del pueblo cubano.

A lo largo de estos años, sus combatientes han sabido enfrentar, con valor y sacrificio, agresiones y provocaciones. Por esa razón y muchos más motivos, la Brigada de la Frontera ha sido merecedora de la Orden “Antonio Maceo”.

En esta fecha, nuestro primer pensamiento a los caídos en el cumplimiento del deber y el reconocimiento para todos los que han tenido el privilegio de defender a Cuba desde esta digna trinchera y a los que hoy continúan con tan honrosa misión, con la mirada firme y la convicción de que, junto a nuestro pueblo, en medio de la compleja situación que hoy enfrenta el país, alcanzaremos la VICTORIA,

Un fuerte abrazo,

General de Ejército

Raúl Castro Ruz

(Tomado de Granma)