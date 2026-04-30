Comparte Vicepresidenta de la Asamblea Nacional con delegados santaclareños

Tomado: Soy Villa Clara

Foto: Arelys Echavarria

La integrante del Consejo de Estado y vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ana María Mari Machado encabeza el encuentro con delegados, presidentes del Consejos Populares, líderes comunitarios, organizaciones políticas y de masas, que intervienen del movimiento popular participativo Mi Barrio por la Patria.

En el debate que tiene lugar en el Salón Plenario del Gobierno Provincial de Villa Clara, asiste además, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia Susely Morfa González, la gobernadora Milaxy Yanet Sanchez Armas, así como representantes de los grupos de trabajo comunitario integrado de la capital provincial.