ETECSA, Copextel, Radio Cuba y Correos de Villa Clara en tiempos de contingencia energética

✍🏻Abel Falcón/CMHW

📸Emma Rodríguez/ CMHW

Representantes de ETECSA, Copextel, Radio Cuba y la Empresa de Correos en Villa Clara comparecieron este miércoles en vivo, en el programa Radio Revista W, en cadena provincial de Radio, para informar las medidas que han adoptado en tiempos de contingencia energética.

Alfredo Cárdenas, director de Radio Cuba en la provincia, Roberto Pérez Morales, gerente general de ETECSA aquí, Guillermo Martínez, al frente de Copextel en el territorio, así como Lázaro Más Betancourt, director de la Empresa de Correos, junto a otros especialistas e integrantes de sus equipos de dirección, participaron en este segmento informativo especial.

El director general de ETECSA en Villa Clara Roberto Pérez Morales informó que en la actual contingencia energética sus oficinas comerciales y talleres no funcionan los sábados y domingos, solo de lunes a jueves, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. y los viernes con personal mínimo.

Según Morales, las radio bases móviles, zonas WIFI y gabinetes de la telefonía fija de la provincia, continuarán afectados por los prolongados apagones, pues, por un lado, no disponen del ciento por ciento del combustible para sus grupos electrógenos y, por el otro, la mayoría de las baterías de respaldo ya colapsaron y las que funcionan no resisten tantas horas sin fluido eléctrico.

A propósito, confirmó que este año su empresa debe adquirir recursos para almacenar energía, además de nuevos sistemas de telecomunicaciones con módulos fotovoltaicos incluidos. «Villa Clara recibirá 15 con destino a nuestras pequeñas instalaciones ubicadas en comunidades y poblados», afirmó.

Pérez Morales añadió: «También está prevista la entrada de equipamientos robustos, con el objetivo de proteger en esta contingencia a centros de telecomunicaciones más grandes, y garantizar la recarga de nuestro transporte eléctrico, imprescindible para arreglar roturas y ofrecer otros servicios».

El funcionario explicó que los módulos de 2 y 6 kilowatts donados hasta ahora no tienen la suficiente capacidad y potencia para sostener las principales radio-bases móviles cuando falla la corriente eléctrica.

«Serán mínimas las inversiones de ETECSA en el 2026», dijo Morales, y anunció que este año se instalará el nauta hogar a otros 1200 clientes villaclareños, siempre que dispongan de su propio equipo modem y residan en barrios con facilidades técnicas.

El director de Radio Cuba en la provincia Alfredo Cárdenas resaltó que hasta el momento reciben el combustible necesario para los grupos electrógenos de los transmisores de radio y televisión.

Guillermo Martínez, director de la empresa Copextel en Villa Clara, manifestó que en los trece municipios concluyó la instalación de los más de 800 módulos fotovoltaicos en viviendas de los Héroes del Trabajo de la República de Cuba y de un grupo de trabajadores de Educación y Salud Pública.

«Esperamos recibir más, son sistemas de 800 y 1 200 kilowatts, con batería y panel solar, valorados en alrededor de 58 mil y 75 mil pesos cada uno, respectivamente, con un año de garantía y facilidades de pago, a través de créditos bancarios», destacó Martínez.

Al decir del funcionario, sus talleres en Santa Clara para el servicio de garantía y post garantía funcionan en los horarios habituales mientras exista electricidad, pero en breve dispondrán de módulos fotovoltaicos para mantener la vitalidad y no afectar la atención al cliente.

Lázaro Más Betancourt, director de Correos en Villa Clara, insistió en que sus unidades ya tienen el efectivo para pagarle a los jubilados a partir de este miércoles, «y con las nóminas de la Seguridad Social impresas por si falla el fluido eléctrico», indicó.

Agregó Betancourt que con el apoyo de los Medibus y el transporte de otros organismos distribuyen la prensa, y reiteró que por la crisis con el combustible se ha detenido el traslado, recepción y entrega de los bultos internacionales.