Esfuerzo cotidiano

La finca “Ojo de agua”, de 3 hectáreas de extensión, perteneciente a la CPA Vicente Tomás Veliz, ocupada por el campesino Luis Ramón Vallejo Morales, por sus producciones de granos, viandas y frutales, fue declarada Finca de Referencia nacional, condición que mantiene por 8 años ininterrumpidamente.

Para conocer los secretos de estos resultados tan estables a lo largo del tiempo, el equipo de TV Encrucijada visitó la finca y allí nos encontramos que sus áreas están cubiertas de granos, viandas, frutales y árboles maderables, todas limpias, y que además hoy existen parcelas en movimiento, listas para recibir la simiente.

Según el campesino, la primera labor de preparación que realiza en la tierra es dejarla casi limpia con los bueyes y la grada, luego la ara, vuelve a pasar grada y la surca, después la marca y busca la semilla que tenga calidad: “Tengo maíz, boniato y yuca, junto a un poco de maní que sembré para coger semilla, también tengo mango, aguacate, marañón y hay uva”, concluye.