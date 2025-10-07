Desde hoy IX Congreso de la Asociación Nacional del Ciego

La Asociación Nacional del Ciego (ANCI) comenzará hoy su IX Congreso, con la intención de consolidar su trabajo dirigido a contribuir a lograr una sociedad más inclusiva.

En el Palacio de las Convenciones de La Habana transcurrirá hasta el jueves la cita, y en esta primera jornada se presentará el documental “El adiós dorado de La Mejor”, dedicado a la multicampeona paralímpica Omara Durand.

También se desarrollarán paneles sobre la accesibilidad al entorno digital y los retos sobre la inclusión social de las personas con discapacidad visual.

En reciente conferencia de prensa Julia Gastón Chacón, vicepresidenta de la ANCI, explicó que en cuatro comisiones se tratarán temáticas como la tecnología, cultura, deporte, comunicación y empleo, entre otras.

Participarán en el IX Congreso de esa organización más de 200 delegados de todo el país, que representarán a los 31 mil miembros de la asociación.