Boxeo de Cuba sacó 13 boletos para Santo Domingo 2026

Los 13 cubanos actuantes en el clasificatorio con sede en la urbe mexicana de Guadalajara firmaron cupos para el torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La buena noticia emergió de una jornada semifinal en la que se oficializaron los aportes de Magda Massó (57 kg), el subcampeón mundial de 2023 Fernando Arzola (+90) y Erlis Cobas (65 kg).

Los tres apenas necesitaban estrenarse para acuñar avances definidos desde el sorteo mismo, pero Massó y Arzola realzaron ese paso con éxitos, ambos por la vía del RSC.

En total la Isla celebró ocho victorias y apenas encajó un revés este domingo, y optará hoy por nueve fajas, pues Yunier Sorsano (70 kg) se erigió finalista desde un día antes.

Los hombres se mantuvieron invictos con una labor a la que también contribuyeron el bicampeón olímpico Julio César La Cruz (90 kg) y el rey a ese nivel Erislandy Álvarez (65 kg).

Los otros airosos por plata fueron el plateado universal de hace tres años Saidel Horta (60 kg), el doble medallista de bronce a esa instancia Alejandro Claro (55 kg) y Keylor García (80 kg).

Además de Sorsano y los nueve implicados en los pleitos dominicales, la obtención de boletos para la cita centrocaribeña implicó a Yailena Palomo (51 kg), Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg).

Todas debutaron con reveses que decretaron sus eliminaciones, pero clasificaron por el número de inscritas en esas categorías.

De tal forma, Cuba garantizó presencia en las siete divisiones del sector masculino y seis de las siete convocadas para las féminas, porque no tuvo concursante en la de 60 kilos.

La semifinal

57: Magda Massó (CUB) RSC-2 a Gabriela Cárcamo (ESA)

60: Saidel Horta (CUB) 5-0 a Gerónimo Seide (HAI)

65: Erislandy Álvarez (CUB) 4-1 a Hugo Barrón (MEX)

+90: Fernando Arzola (CUB) RSC-1 a Seth Lawrence (BAR)

54: Carysney García (CUB) 5-0 a Jennifer Yool (GUA)

55: Alejandro Claro (CUB) 3-2 a Andrés Cova (VEN)

80: Keylor García (CUB) 5-0 a Diego Motoa (COL)

90: Julio César La Cruz (CUB) 5-0 a Miguel Teo (GUA)

65: Youly Mena (VEN) 5-0 a Erlis Cobas (CUB)

(Con información de JIT)